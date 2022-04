Polícia localizou o corpo da vítima no último sábado (16), no caminho da Pedra do Macaco, no bairro Independência - Reprodução

Petrópolis - O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde quarta-feira (13) foi encontrado no último sábado (16) na localidade conhecida como caminho da Pedra do Macaco, no bairro Independência. Para a Polícia, ela pode ter sido vítima de traficantes, segundo denúncias recebidas pelo Núcleo de Entorpecentes da 106ª Delegacia de Polícia (Itaipava), junto com o policial Renato Rabelo.



Uma das hipóteses é de que os suspeitos mataram a mulher porque ela estaria mantendo contato com a polícia para dar informações. O policial Renato Rabelo, junto com a equipe do serviço reservado da Polícia Militar, esteve neste domingo (17) no bairro e, ao abordarem um suspeito, apreenderam 71 tabletes de maconha.

O suspeito confirmou aos policiais que a vítima tinha sido levada para o caminho da Pedra do Macaco por outros suspeitos de envolvimento com o tráfico na região, na última terça-feira. Mas, segundo ele, não sabia do desfecho do caso. As investigações sobre o caso continuam. O homem foi autuado e levado para a 106ª DP, onde a ocorrência foi registrada.