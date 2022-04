Cervejaria Bohemia fica na rua Alfredo Pachá, 166, no Centro, e é integrante da Rota Cervejeira RJ - Divulgação

Publicado 14/04/2022 12:46

Petrópolis - Petrópolis oferece neste feriado da Semana Santa várias opções gastronômicas e de cervejas. Uma boa opção para quem quer dar uma fugidinha da correria do dia a dia e descansar na serra. Uma dessa opções, por exemplo, é o Complexo de Entretenimento que abriga a maior experiência cervejeira da América Latina, a Cervejaria Bohemia.

Localizada na rua Alfredo Pachá, 166, no Centro, integrante da Rota Cervejeira RJ, vai oferecer um menu especial para a Páscoa. Neste fim de semana (15, 16 e 17), o restaurante, reabre com um cardápio diferenciado com entrada, prato principal e sobremesa, além de promoção de chopes da casa pela metade do preço no bar. Um combo perfeito para celebrar a data em grande estilo com a família e amigos.



No menu especial de Páscoa do restaurante Bohemia, as opções de entradas são compostas por pão cervejeiro, pão de alho ou croquete de carne; peixe do dia, bobó de camarão ou fettuccine com fonduta de queijo como prato principal e cheesecake de doce de leite ou torta de chocolate com flor de sal para a sobremesa.



E para fechar, no tour cervejeiro todo mundo paga meia entrada na modalidade Tour Livre, que oferece uma jornada interativa pela história, arte e ciência da fabricação de cerveja. Na loja do complexo, itens diversos como canecas, camisas, copos e rótulos especiais para presentear ou levar uma lembrança da estadia na cidade, para os turistas que vem de outras regiões.

Serviço:

Complexo de Entretenimento Cervejaria Bohemia

Local: rua Alfredo Pachá, 166, no Centro

Tour:

Sexta – 10h as 18h

Sábado – 10h as 18h

Domingo – 10h as 17h

Loja Empório Bohemia:

Sexta – 10h as 19h

Sábado – 10h as 19h

Domingo – 10h as 19h

Bar/Restaurante Térreo

Sexta – 11h as 23h

Sábado – 11h as 23h

Domingo – 12h as 21h

Restaurante 2º Andar – Cobertura da Fábrica

*Reabertura do restaurante especialmente para o fim de semana do feriado.

Sexta: 12h as 22h

Sábado: 12h as 22h

Domingo: 12h as 17h