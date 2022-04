Passeio é oferecido todos os sábados pela Cervejaria Brewpoint, localizada na rua Afrânio Melo Franco, 330, no Quitandinha - Divulgação

Publicado 13/04/2022 15:10 | Atualizado 13/04/2022 15:30

Petrópolis - Que tal um passeio guiado por uma cervejaria neste feriado prolongado da Semana Santa? Esta é a proposta de uma das empresas instaladas em Petrópolis. Com uma hora de duração, o Beer Tour percorre todas as etapas de produção de uma cervejaria artesanal: moagem dos grãos, brasagem, filtragem, fervura, resfriamento, fermentação, maturação, envase e rotulagem. Ao final, o visitante ganha um copo e pode degustar o chope tirado direto do tanque de maturação!

O passeio é oferecido todos os sábados pela Cervejaria Brewpoint, localizada na rua Afrânio Melo Franco, 330, no Quitandinha, e uma das integrantes da Rota Cervejeira RJ, projeto que engloba empresas do setor na Região Serrana e ajuda a impulsionar o turismo gastronômico e a consequente geração de empregos voltados para a atividade.



A visita é guiada por um profissional do setor e segue todos os protocolos de prevenção da Covid-19, e acontece em um local arejado, com uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e limitação de grupos com no máximo 20 pessoas.



“Preparamos nossa fábrica para voltar a receber visitantes de forma segura neste período adverso. O Beer Tour é fonte de grande satisfação para nós, pois temos nele a oportunidade de dividir com nossos clientes um pouco de nossa maior alegria, que é a produção de cerveja de forma artesanal”, comenta José Renato Romão, sócio da cervejaria.



No local, também é possível adquirir produtos da cervejaria, tais como: copos, taças, chaveiros, camisas e é claro, as cervejas, que podem ser compradas em garrafas e/ou growlers de 1 litro.



O Beer Tour acontece das 10h às 15h e seu ingresso pode ser obtido no ato (na própria fábrica) ou com antecedência, por agendamento via e-mail ou pelo site da empresa. Menores de 18 anos só podem realizar o tour acompanhados por responsável maior de idade e não podem degustar nenhuma bebida alcoólica. A cervejaria também oferece condições especiais para realização de eventos corporativos e parceria com operadoras e agências de viagens.



Serviço:

Preço: R$ 30,00 por pessoa - Grupos acima de 15 pessoas pagam o valor de R$25

Brewpoint: www.cervejariabrewpoint.com.br ou perfis no Instagram e Facebook (@cervejariabrewpoint).