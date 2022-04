Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Central de Atendimento ao Usuário da Concer - Reprodução

Publicado 12/04/2022 15:52

Petrópolis - No fim de semana prolongado pelo feriado de Sexta-Feira Santa, a Concer vai manter reforçado o atendimento mecânico em trechos de maior movimento na BR-040, com monitoramento das condições da rodovia em tempo integral e equipes de assistência ao usuário de prontidão, além da inspeção presencial das pistas pelas viaturas de tráfego.



A restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais que vigora na pista de subida da Serra de Petrópolis por determinação da ANTT e fiscalização da PRF ocorre nessa quinta e sexta, das 16h às 22h, e no sábado, das 8h às 14h. O usuário deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando eventual lentidão ao tráfego.



Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Um posto avançado na Serra de Petrópolis funciona 24 horas por dia para agir em casos de bloqueio da pista de subida e dinamizar o atendimento a ocorrências também no sentido Rio. Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041.

O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como o www.concer.com.br informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040.