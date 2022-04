Problema deixou sem abastecimento 22 localidades da cidade - Reprodução

Publicado 11/04/2022 17:19

Petrópolis - A empresa Águas do Imperador informou nesta segunda-feira (11) que o abastecimento de água será suspenso nos bairros Alcobacinha, Alto da Serra, Bela Vista, Boa Vista, Carangola, Cascatinha, Caxambu, Centro, Esperança, Estrada da Saudade, Floresta, Itamarati, Jardim Salvador, Morin, Provisória, Quarteirão Brasileiro, Quissamã, Retiro, Roseiral, Samambaia, Vale dos Esquilos e Vila Felipe, devido ao rompimento de uma rede de 300mm, responsável pela distribuição de água do sistema Montevideo.

Em nota no final da tarde, a empresa informou que o reparo da rede do Sistema Montevideo já foi concluído e o abastecimento será normalizado gradativamente até o fim da noite nas regiões afetadas.



A empresa também disponibiliza seus canais de relacionamento para atender a população: WhatsApp (21) 972118064, site www.aguasdoimperador.com.br, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo (disponível no site e no aplicativo), ou pelo 0800 742 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância). Facebook: Águas do Imperador.