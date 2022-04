Defensoria Pública de Petrópolis - Reprodução

Publicado 08/04/2022 15:10 | Atualizado 08/04/2022 16:54

Petrópolis - O 8º Núcleo Regional de Tutela Coletiva da Defensoria Pública vai enviar para a Prefeitura de Petrópolis uma recomendação pedindo ações efetivas do poder público no condomínio do bairro Sargento Boening. De acordo com o órgão, "é necessário que sejam realizadas, com máxima prioridade e urgência, vistorias da Defesa Civil nos prédios do Condomínio BNH do Sargento Boening, assim como nas vias e residências ainda não vistoriadas".

"A medida é necessária uma vez que as ruas e os imóveis se encontram com aparentes abalos estruturais, apresentando eminente risco de desmoronamento, o que vem amedrontando fortemente os moradores locais, podendo causar danos incalculáveis no caso de sua ocorrência", diz o documento.

Após o recebimento da recomendação, a prefeitura terá 48 horas para realizar as ações. O documento foi assinado pelas defensoras Luciana de Almeida Lemos e Cristiana Mendes de Carvalho Oliveira.