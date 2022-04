Câmara Municipal de Petrópolis - Reprodução

Publicado 08/04/2022 08:28

Petrópolis - A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou a criação da Semana de Prevenção e Detecção Precoce do Câncer de Próstata, a ser comemorada no mês de novembro, que passa a constar do Calendário Oficial de Eventos do Município. A iniciativa é do vereador Dudu (MDB).

"Nosso objetivo principal é oficializar o mês do Novembro Azul, assegurando a legalidade e a continuidade das ações preventivas no combate ao câncer de próstata incrementando ações voltadas à orientação, conscientização, combate e prevenção da doença" explicou o vereador.

O texto aprovado cita que, na fase inicial, o câncer de próstata não costuma apresentar sintomas, por isso são tão importantes as ações preventivas previstas no projeto. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás somente do câncer de pele. A proposta será analisada pelo Executivo Municipal.