População ficou sem ônibus nesta quarta-feira (6) em Petrópolis - Divulgação

Publicado 06/04/2022 10:37

Petrópolis- A população petropolitana está sem os serviços de transporte público por ônibus, desde as primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (6). Os rodoviários cruzaram os braços após negociações com o sindicato patronal, mesmo com uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que impede a paralisação.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou por nota que a notícia que circula por meio de grupos no WhatsApp, dizendo que as atividades dos rodoviários retornaria às 12h de hoje é falsa.



O órgão que representa os trabalhadores diz estar aguardando contato por parte do Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis (Setranspetro) para que se inicie uma nova rodada de negociações.