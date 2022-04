Sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis - Divulgação/Gisele Rocha

Publicado 05/04/2022 09:37

Petrópolis - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis compareceu nesta segunda-feira (4) em um audiência de conciliação presencial no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, para ouvir uma nova contraproposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis (Setranspetro), por conta do Dissídio Coletivo da categoria.

Na audiência no TRT, as empresas apresentaram oferta de reajuste salarial de 5% (cinco por cento) em abril, 2,5% (dois e meio por cento) em julho e 2% (dois por cento) em novembro, percentuais estes que incidiriam sobre o valor dos salários de março de 2022. Além disso, mantiveram a oferta de 10% (dez por cento) de reajuste no valor da cesta básica, este, oferecido de forma integral a partir de abril deste ano.

“Na própria audiência já recusamos a nova proposta do Setranspetro e comunicamos que manteremos a greve dos trabalhadores rodoviários. Como cumprimos todos os passos estabelecidos pela legislação, relembramos a população que os rodoviários vão suspender as atividades na terça-feira, 05 de abril, às 23h59, de forma que a greve se estabelece a partir da madrugada da quarta-feira, dia 06 de abril”, pontou Edson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

O sindicato ainda relembra que a pauta de reivindicações foi entregue em janeiro e dentre os principais pontos pedidos está o reajuste salarial de 17%, a ampliação no valor referente a cesta básica para R$700,00 e o fim da hora fracionada de almoço.

“A participação dos trabalhadores rodoviários na Assembleia Geral Extraordinária, que foi realizada no dia 31 de março e que decidiu pela greve, foi expressiva e por isso estamos, em respeito ao que foi decidido em votação, mantendo a paralisação. Já estamos estabelecendo a Comissão de Greve, composta por trabalhadores das empresas, já enviamos a comunicação de greve para a sociedade, por meio de publicação em jornal impresso, e também já entregamos o aviso de greve ao Setranspetro e a Prefeitura Municipal de Petrópolis”, finalizou o presidente.