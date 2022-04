Casa de Petrópolis Instituto de Cultura abre as portas para receber cursos livres de instrumentos musicais - Divulgação/Foto: Giovani Garcia

Publicado 04/04/2022 12:59

Petrópolis - Cartão postal do município, a Casa de Petrópolis Instituto de Cultura abre suas portas para receber cursos livres de instrumentos musicais. São cinco instrumentos ofertados com professores renomados em cada modalidade: piano e teclado, com Jorge Saraiva; violino e viola de arco com Naiara Dias; e violão com Julien Bacelar.

As inscrições já podem ser feitas diretamente com os professores. São 55 minutos de aula individuais ou em grupo, uma vez na semana, com mensalidade de R$ 360 cada modalidade. Nas aulas coletivas, violinha e viola de arco, as turmas são de até quatro alunos e duram 1h30.

“A ideia é ampliar ainda mais as atividades culturais da Casa, contribuindo com a formação daqueles que se interessam por música e artes em geral. O ambiente da casa, sem dúvida, irá tornar a experiência da aula ainda mais interessante”, destaca a diretora executiva do espaço, Rachel Wider.