Rua do Túnel apresentou várias crateras após as chuvas de fevereiro e março - Marco Pereira

Publicado 04/04/2022 16:53 | Atualizado 04/04/2022 16:55

Petrópolis - A CPTrans interditou a rua do Túnel, no Quissamã na manhã desta segunda-feira (4). Os moradores tiveram que retirar seus veículos da via para evitar que a circulação de carros continuasse a provocar trepidações no terreno.

O problema com o túnel extravasor durante as fortes chuvas de fevereiro e março abriu várias crateras na rua, causando prejuízos financeiros e inclusive feridos. Estão sendo colocadas grades nos buracos já existentes e um bloqueio foi estabelecido na entrada da rua.



No último dia 29 de março duas pessoas caíram em uma cratera na rua, que fica no bairro Quissamã.