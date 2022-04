Rua do Imperador, no centro da cidade, foi um dos locais mais atingidos pelas chuvas de fevereiro e março - Marco Pereira

Rua do Imperador, no centro da cidade, foi um dos locais mais atingidos pelas chuvas de fevereiro e marçoMarco Pereira

Publicado 05/04/2022 13:57

Petrópolis - Os casos de leptospirose em Petrópolis aumentaram depois do período de fortes chuvas e alagamentos nos meses de fevereiro e março deste ano. O município registrou 99 prováveis casos da doença, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O número é mais de 30 vezes maior comparado com o mesmo período no ano passado, quando ocorreu apenas três notificações.

Na tragédia de 2011, por exemplo, 704 possíveis casos foram registrados, com 35 óbitos na época. De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), nos últimos nove anos, a média de pessoas diagnosticadas com a doença no Estado do Rio foi de 234 por ano.

As autoridades de saúde recomendam que aqueles que tiveram contato com a água ou lama de enchentes e que apresente algum sintoma de Leptospirose (febre, dores de cabeça ou dores musculares), procurem uma unidade de saúde para evitar agravamento da situação de saúde.