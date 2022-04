Equipe Sub-17 do Serrano conquistou 4 vitórias, 1 empate e sofreu apenas 1 derrota na competição - Divulgação

Publicado 05/04/2022 09:42 | Atualizado 05/04/2022 09:48

Petrópolis - A equipe Sub 17 do Serrano FC foi superada pelo CR Flamengo por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (4), em partida válida pelas quartas de final da Copa Brasileirinho Internacional Sub 17, que está sendo disputada em Minas Gerais.

A derrota no Estádio Aílton de Oliveira, em Ribeirão das Neves, foi a primeira e a única dos Leões da Base, que deixam a competição de cabeça erguida após uma campanha digna de respeito. A equipe Rubro-Negra enfrenta o Cruzeiro EC na semifinal, nesta terça-feira (5), e o vencedor do duelo encara EC Juventude ou EC Vitória na grande final.



Com uma campanha que deixa o torcedor Serranista cheio de orgulho e esperança no futuro, o Leão da Serra encerrou a sua participação entre os três melhores clubes cariocas, que disputam a Copa, ao lado dos grandes CR Flamengo e Fluminense FC.

Ao todo, 11 equipes do Rio se inscreveram na competição, que tem o total de 48 clubes participantes de diferentes regiões do Brasil.

Comandada pelo técnico Gilsinho Lyra, a equipe Sub 17 do Serrano conquistou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota na Copa, balançando as redes 18 vezes e sofrendo quatro gols em seis partidas disputadas.

O treinador exaltou a família criada dentro do elenco e destacou a evolução do conhecimento tático dos atletas dentro da competição.

“O respeito e o carinho entre todos os atletas é o ponto mais forte e especial dentro desse grupo. Além disso, eles adquiriram ainda mais a leitura de jogo em campo e isso acabou sendo um diferencial para estarmos entre os principais clubes do cenário carioca.”

Ainda de acordo com Gilsinho, a boa campanha que foi realizada na Copa Brasileirinho é de suma importância para o projeto de parceria entre Serrano e Interfut, empresa que atualmente administra o Departamento de Futebol do Azulão da Serra.

“Todo esse trabalho é um passo muito grande na parceria. A Interfut vem lutando e investindo cada vez mais para colocar o Serrano entre as principais potências do futebol de base brasileiro.”