Local foi o primeiro ponto principal de recebimento de donativos após as chuvas na cidadeDivulgação

Publicado 06/04/2022 15:31

Petrópolis - O Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB), em conjunto com uma rede de parceiros encerrou as atividades no galpão do Condomínio Solidum Log, no Km 56 da BR-040, onde foi montada a central de distribuição de doações às vítimas das chuvas de Petrópolis.

O local foi o primeiro ponto principal de recebimento de donativos em Itaipava. As doações eram redistribuídas para pontos de apoio, entidades cadastradas e escolas que acolheram os desabrigados.

Com espaço de dois mil metros quadrados, o galpão recebeu ajuda de grandes empresas da cidade e do estado.

Foram mais de 100 toneladas somente de alimentos e mais de 50 mil litros de água que atenderam a 600 entidades cadastradas na central. Incontáveis peças de roupas, brinquedos, material escolar, kits de limpeza e higiene pessoal também foram recebidos e direcionados às instituições. Para a realização dos trabalhos uma equipe de voluntários recebiam e faziam toda a triagem das doações de forma rápida e organizada.

O PCVB atuou, desde o dia 19 de fevereiro até o dia 30 de março no galpão, quando as atividades foram encerradas. Para atender os voluntários que estavam trabalhando diretamente no espaço, uma rede de restaurantes produzia diariamente quentinhas e refeições prontas.

"É confortante ver o trabalho e comprometimento de toda equipe, voluntários e empresas que aqui estiveram neste período. Foram dias trabalhando fora e dentro do galpão, atendendo inúmeras famílias. Em nome do PCVB e das entidades que se uniram neste trabalho agradecemos a todas as doações recebidas, a cada peça de roupa, a cada alimento que aqui chegou e que foi direcionado a quem precisou”, declarou o presidente do PCVB, Fabiano Barros.

No dia seguinte do ocorrido na cidade, associados e diretores do PCVB iniciaram uma série de ações para mitigar os efeitos das chuvas. O PCVB, OAB e AFIPE ficaram responsáveis pelas refeições das equipes do 15º Grupamento de Bombeiros Militares, Defesa Civil e voluntários que estavam atuando no município.

A rede hoteleira registrou mais de 700 hospedagens gratuitas. O setor de gastronomia da cidade também forneceu mais de 30 mil refeições no período. Ajudas também foram direcionadas às pessoas que estavam no Instituto Médico Legal (IML) em busca de seus entes. Uma campanha foi iniciada para receber donativos para os desabrigados.

"Vimos a necessidade de um espaço para receber a grande quantidade de doações que começaram a chegar em tão pouco tempo. Gentilmente, o empresário Osmar Félix, da Solidum Log, nos cedeu o galpão. Recebemos muita coisa de todos os lugares. Toda a logística de recebimento e retirada só foi possível graças também aos voluntários que dispuseram o seu tempo e dedicação nesse período. Ficar à frente de um trabalho filantrópico tão importante como foi esse, levar carinho e amor a todos que lá chegavam, foi um grande aprendizado e só tenho a agradecer pela oportunidade em servir e ser instrumento para levar ajuda aos necessitados", disse Célia D'Azevêdo uma das coordenadora do galpão.

Atuando há mais de 50 anos com ações sociais na cidade, presidente da Associação Filantrópica de Petrópolis - AFIPE, Vera Cecília esteve à frente da coordenação e logística dos trabalhos para atender às famílias, juntamente com as outras entidades.

"Nessa tragédia de 15 de fevereiro, a maior que enfrentamos, minha dedicação foi voltada a angariar fundos nas grandes empresas para socorrer as vítimas com agilidade e presteza. Trabalhar com o Petrópolis Convention e com a Ordem dos Advogados do Brasil foi de um resultado fantástico com um elevado nível de atendimento. Nosso trabalho vai continuar. Precisamos dar continuidade para que essas pessoas recomecem a vida com dignidade. Dá conforto ao nosso coração ajudar de perto", pontuou Vera Cecília.

Membro do Conselho Administrativo Consultivo do Petrópolis Convention & Visitors Bureau e vice-presidente do Conselho Serra Verde Imperial, Samir El Ghaoui, ressalta a união e esforço de toda a sociedade em resposta às pessoas que passaram pelo ocorrido.

"Essa foi uma ação importantíssima de todas as entidades nesse momento que Petropolis tanto precisou. Tivemos muitos voluntários e doações de todo o Brasil. Temos só que agradecer a todos que doaram e se empenharam no momento de grande dificuldade. Todo o trade turístico, indústria, comércio, serviço e a sociedade civil. Todo mundo deu as mãos para poder ajudar as famílias que foram atingidas pelas chuvas", ressaltou Samir El Ghaoui.