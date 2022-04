Greve dos rodoviários termina em Petrópolis - Reprodução

Publicado 07/04/2022 17:00 | Atualizado 07/04/2022 17:16

Petrópolis - Na tarde desta quinta-feira (7), após incontáveis reuniões, assembleias e dois dias de greve, os trabalhadores votaram atrás e aceitaram a proposta do Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis (Setranspetro). A greve chegou ao fim e os trabalhadores já estão seguindo para o reinicio das atividades.

Dentre as conquistas para os trabalhadores rodoviários, resultado da luta do Sind. Rodoviários, estão:

- Reajuste salarial de 9,5% a partir do mês de maio/2022;

- Abono indenizatório de 9,5% referente ao mês de abril/2022, calculado sobre o salário março/2022 e concedido em duas parcelas iguais e sucessivas nos dias de 16/05/2022 e 15/06/2022;

- Reajuste de 10% na cesta básica a partir do mês de abril/2022, somente podendo ser concedido em forma de cartão de alimentação;

- Fim do intervalo fracionado a partir do dia 1º de maio de 2022 com jornada continua de trabalho, sem apuração ou dedução de intervalo de placa, mantida a indenização de 30 minutos;

- Supressão dos pisos diferenciados e da função do motorista júnior;

- Manutenção das demais cláusulas.

“Estamos nesta luta desde 21 de janeiro e chegamos ao fim da negociação na tarde de hoje, por meio de muita luta. Esta luta só foi possível pois os trabalhadores rodoviários aderiram de verdade a greve. Estamos orgulhosos pois o Setranspetro, por conta de muita pressão da parte do Sind. Rodoviários, assumiu conosco formalmente o compromisso de não aplicar punição, advertência, suspensão e justa causa, aos empregados que tenham participado da paralisação de forma ordeira e pacífica, bem como não descontar dos salários as horas não trabalhadas, dos empregados que tenham participado da paralisação”, ressaltou Luis Antônio de Souza Ferreira, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis.

O Sindicato ainda ressalta que teve o apoio formal da CUT – Central Única dos Trabalhadores, que esteve ombro a ombro com a equipe e diretoria do Sindicado de Petrópolis na organização da greve e nas reuniões finais do processo de negociação.