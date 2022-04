Câmara Municipal de Petrópolis - Reprodução

Publicado 08/04/2022 14:47

Petrópolis - A Câmara Municipal de Petrópolis promove na próxima segunda-feira (11), às 18h, uma audiência pública que vai discutir a saúde mental dos petropolitanos no pós tragédia das chuvas de fevereiro e março. A audiência foi proposta pela vereadora Gilda Beatriz (PSD), que integra a Comissão de Defesa da Saúde da casa legislativa. O encontro será realizado de forma presencial, mas será disponibilizado um link para a participação online de alguns convidados.

A audiência pública tem por objetivo contribuir com o processo de cuidado com essa população, propondo a criação de medidas que possam ser desempenhadas por profissionais da saúde mental. A parlamentar destaca que em outros municípios que foram impactados por desastres ambientais, foi observado um considerado aumento de alcoolismo e do uso de drogas, além do registro de aumento de todos os tipos de violência, principalmente a doméstica.

O encontro contará com a participação de autoridades municipais e sociedade civil organizada, que vão discutir as demandas da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas e outros profissionais pretendem iniciar um em diálogo com a administração municipal, trabalhando um plano com ações de curto, médio e longo prazo.

SERVIÇO:

Audiência Pública: Saúde Mental Pós Tragédia da Chuvas em Petrópolis

Data e horário: 11 de abril de 2022, às 18h.

Local: Câmara Municipal de Petrópolis - Praça Visconde de Mauá, 89 - Centro, Petrópolis/RJ

Mais informações: (24) 99206-6799