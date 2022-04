Ao comprar R$ 400 nas lojas associadas, o cliente ganha um ovo e a cada ovo retirado, outro será doado para as famílias que estão abrigadas - Divulgação

Publicado 09/04/2022 19:15

Petrópolis - A Associação da Rua Teresa (Arte) preparou uma campanha solidária para marcar o mês de abril. A ‘Páscoa do Bem’ é uma ação que vai garantir às crianças das famílias que estão em pontos de abrigo da cidade um ovo de chocolate para celebrarem a Páscoa. A promoção é a seguinte: ao comprar R$ 400 nas lojas associadas, o cliente ganha um ovo e a cada ovo retirado, outro será doado para as famílias que estão abrigadas.

“Desde a primeira chuva estamos atuando em prol das vítimas. Muitas das nossas colaboradoras foram afetadas e nossa ação social começou com arrecadação e distribuição de alimentos, itens de higiene e roupas, além de doações via PIX para compra de itens da linha branca que ainda vai entrar na fase de distribuição. Agora para Páscoa, queremos proporcionar às crianças um pouco de alegria e viver o que nos ensina a data, afinal a ressurreição é o maior exemplo de amor ao próximo”, destaca Denise Fiorini, presidente da Arte.

Além de promover um momento de pausa em todo o sofrimento e dificuldade que essas famílias estão vivendo desde fevereiro, a ação solidária reforça a importância do comércio local para a recuperação da cidade. Para a promoção, a Arte se juntou ao Katz, outra grande marca local para a produção dos ovos de chocolate. “Unir forças nesse momento é fundamental para valorização do comércio local. Estamos juntos para continuar avançando na recuperação da economia de Petrópolis”, afirma Nathália Neumman Duriez Mendes, diretora de Marketing da Arte.

Regras da promoção

Para participar é fácil: basta comprar um total de R$ 400 nas lojas associadas e levar as notas fiscais no espaço montado no Shopping Laura Tereza (nº 156), entre 11h e 16h, e pegar o seu brinde. Além de levar um ovo de chocolate para casa, você ainda estará doando outro ovo para as crianças abrigadas nos pontos de apoio da cidade.

As compras realizadas a partir do dia 8, são válidas, limitado a um brinde por CPF (os ovos serão distribuídos enquanto durarem os estoques). A lista das lojas associadas participantes está disponível no Instagram @ruateresaoficial.