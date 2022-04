Prefeitura de Petrópolis - Reprodução

Publicado 09/04/2022 19:46 | Atualizado 09/04/2022 19:47

Petrópolis - Oficiais de Justiça estiveram na Secretaria de Assistência Social de Petrópolis neste sábado (9) para realizar a busca de contratos de Aluguel Social realizados pelo município. A intenção é apurar possíveis irregularidades nos documentos. O material foi lacrado e ficará custodiado pela 4ª Vara Cível de Justiça. Uma apuração detalhada sobre o processo será realizada.

A Prefeitura dePetrópolis emitiu uma nota sobre o caso: "A Secretaria de Assistência Social ressalta que não houve ação de busca e apreensão na sua sede e sim o cumprimento de entrega de documentação. A secretaria ressalta ainda que todos os cerca de 1.700 contratos do Aluguel Social estão em conformidade com a legislação, sem nenhum tipo de irregularidade. A Secretaria está à disposição da justiça para esclarecer todas as dúvidas e questionamentos.