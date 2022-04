Situação no condomínio do Sargento Boening ainda é preocupante após as chuvas de fevereiro e março - Reprodução/Redes Sociais

Situação no condomínio do Sargento Boening ainda é preocupante após as chuvas de fevereiro e marçoReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/04/2022 20:04

Petrópolis - Moradores do conjunto habitacional Chácara Flora - BNH do Sargento Boening ainda convivem com um cenário de destruição e com riscos por causa de deslizamentos sobre áreas do condomínio. A maior preocupação é com o bloco 18, que foi atingido por um deslizamento.

Mais de 50 dias após o temporal que deixou um rastro de destruição em bairros do primeiro distrito, o prédio de quatro andares, com 16 apartamentos teve a estrutura comprometida e está interditado pela Defesa Civil Municipal.

Ao todo, 16 famílias ficaram desalojadas. Os moradores contam que em fevereiro, a Defesa Civil esteve no local e interditou o bloco 18. Preocupados, responsáveis pelo conjunto habitacional contrataram um engenheiro que avaliou a área. O laudo que aponta intervenções necessárias faz parte de um dossiê que foi entregue ao prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, em reunião na última sexta-feira (8) na sede da prefeitura.



Tendo em vista a gravidade da situação no local, a Defensoria Pública emitiu uma recomendação determinando que em 48 horas, o município adotasse providências.