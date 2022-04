Copa de Mountain Bike foi realizada em Itaipava - Divulgação

Copa de Mountain Bike foi realizada em ItaipavaDivulgação

Publicado 12/04/2022 12:02

Petrópolis - Só neste mês de abril, Itaipava está sediando dois grandes eventos: a Copa de Mountain Bike e o festival Rock The Mountain. Os eventos contribuem diretamente para geração de emprego e renda em toda a cidade, sendo importante alternativa para movimentar a economia do município afetada de maneira significativa pelas chuvas de fevereiro e março.

Segundo o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, a ocupação hoteleira para os fins de semana de abril em Itaipava já está em torno de 80%. Para Germano Valente, presidente do Sindicato, a vinda de turistas contribui diretamente para a recuperação da cidade.



“É um dinheiro que vem de fora e é injetado no município. Com aumento de ocupação na rede hoteleira, crescem também as contratações de mão de obra e tudo isso é uma corrente. Naturalmente, os restaurantes serão movimentados, o comércio e o setor de serviços. A gente precisa olhar para o turismo como uma importante estratégia para que a economia volte a girar na nossa cidade como um todo”, afirma Germano .



Além dos grandes eventos em abril, Itaipava sedia também neste fim de semana a Deguste e vai ganhar em maio uma nova casa de espetáculos e gastronomia, que já anunciou 20 vagas de emprego. “Petrópolis, assim como todo o mundo, enfrentou dois anos complicados de pandemia e hoje é possível dizer que estamos contornando esta situação, com boa parte da população já imunizada. Porém, um novo impacto foi sentido com as tragédias. Mas não podemos deixar de destacar que as coisas estão voltando a acontecer e precisam ser realizadas para que possamos cada vez mais gerar emprego e renda para o município”, reforça o presidente do Sindicato.



Para ele, é preciso que diferentes setores estejam reunidos com esse foco de recuperação da cidade, sabendo que o turismo é um motor que movimenta de maneira positiva a economia. “O momento é de união e de correr atrás de diferentes estratégias que ajudem a impulsionar a cidade. Sediar grandes eventos a gente sabe que funciona e a cidade tem toda a infraestrutura para isso”, conclui Germano.