Rua Francisco Scali, a famosa rua do Túnel no Quissamã, continua totalmente interditadaMarco Pereira

Publicado 13/04/2022 09:47

Petrópolis - Quase dois meses se passaram desde a primeira chuva forte e consequente tragédia do dia 15 de fevereiro e o petropolitano ainda sofre com a interdição de vias, o que continua deixando o trânsito da cidade caótico.

Ruas importantes continuam fechadas, outras precisaram ter seu sentido alterado ou funcionar em mão dupla, recebendo grande fluxo de ônibus e, principalmente, caminhões de entulho. E não é só isso: por exemplo a rua Dr. Nelson de Sá Earp, no Centro, está com buracos atrapalhando o fluxo normal de veículos, causando lentidão no trânsito e fazendo a mobilidade urbana um transtorno a mais para a vida do cidadão.

De acordo com o último boletim de trânsito, divulgado pela CPTrans no fim da tarde de terça-feira (12), 13 vias estão totalmente interditadas em Petrópolis, além de outras sete que estão operando em meia pista, livres somente para veículos leves ou liberadas para moradores.



Veja abaixo as vias que continuam interditadas:

Centro

- Rua Washington Luiz (aberto o corredor exclusivo para ônibus e táxis)

- Rua Dr. Hélio Bittencourt

- Rua Dr. Paulo Lobo de Moraes



Fazenda Inglesa

- Estrada da Vargem Grande



Alto da Serra

- Rua Paulino Guimarães



Castelânea

- Rua Conde D'Eu (interditada para obras na via)



Quissamã

- Rua Francisco Scali



Cascatinha

- Rua Oliveira Bulhões



Valparaíso

- Avenida Portugal (Batata Frita)

- Rua Romão Júnior



Quitandinha

- Rua Colômbia

- Rua Uruguai (do número 780 a 800)



Independência

- Rua Padre José Maurício (Bairro Mauá, interditado na altura do número 150)