Foto enviada por moradora através de redes sociais mostra descarte de lixo ilegal em Petrópolis - Reprodução

Publicado 13/04/2022 09:28 | Atualizado 13/04/2022 09:31

Petrópolis - Nas redes sociais, a população de Petrópolis tem se manifestado sobre a falta de coleta seletiva de lixo no município de Petrópolis. São vários relatos, com fotos de montanhas de lixo espalhado por vários bairros.

"Gostaria de dividir com vocês uma situação que julgo extremamente importante e básica, se considerarmos que a cidade precisa de ações estruturais para que se possa, efetivamente, prevenir catástrofes como as que vivemos recentemente: o lixo", começa falando em um postagem uma moradora da cidade que preferiu não se identificar.



"Passou da hora de se implantar coleta seletiva, feita com regularidade em toda a cidade; de se retirar as caçambas para coleta que ficam na beira de rios; realizar reciclagem com seriedade, e conscientizar a população sobre a importância da destinação correta dos lixos", continua a moradora.

O Dia enviou um pedido de informações para a Assessoria de Comunicação da prefeitura, mas ainda não obteve resposta.