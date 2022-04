Comércio de Petrópolis é autorizado a funcionar no feriado da Semana Santa - Reprodução

Comércio de Petrópolis é autorizado a funcionar no feriado da Semana SantaReprodução

Publicado 14/04/2022 11:22

Petrópolis - O Termo de Adesão à Convenção Coletiva firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio Petrópolis) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis (SECP) para funcionamento durante o feriado da Semana Santa já está disponível. O termo precisa ser protocolado nos sindicatos até esta quinta-feira (14).



“Não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de vendas. É hora de olhar para frente e retomar o movimento econômico no município”, destaca Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis.



De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Petrópolis, a taxa média de ocupação hoteleira na cidade, entre os dias 15 e 17 de abril está em 72,93%. No primeiro distrito (Centro e arredores), a taxa é de 64,03%. Já nos distritos (do 2º ao 5º) esse percentual é de 81,82%.