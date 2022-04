Rua Brigadeiro Castrioto, no Bairro Esperança, foi tomada pelas águas das chuvas na manhã desta quinta-feira (14) - Reprodução

Publicado 14/04/2022 10:30

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis atualizou as condições meteorológicas para o município nesta manhã de quinta-feira (14). Em seu último informe, o órgão alertou sobre o aumento da intensidade de núcleos de chuva sobre o município, especificamente no primeiro distrito.

Nas primeiras horas do dia, uma chuva forte atingiu o Centro e bairros próximos, inclusive causando alguns pontos de alagamento.



A previsão de chuva moderada a forte se mantém para as próximas horas. As equipes continuam em monitoramento e novos alertas serão emitidos ao longo do período. A Defesa Civil mantém equipes reforçadas para o atendimento de chamados. Em caso de emergência, ligue 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).