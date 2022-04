HST comemorou a Páscoa com ações voltadas para pacientes e colaboradores - Divulgação

Publicado 16/04/2022 09:23

Petrópolis - As comemorações da Páscoa foram antecipadas no Hospital Santa Teresa (HST). Ações foram desenvolvidas para pacientes e colaboradores ao longo da semana com o objetivo de lembrar a importância da data e acolher aqueles que estão precisando de cuidados neste momento.

Na Maternidade, uma decoração especial foi preparada com direito a coelhinhos, cenoura e ovos para dar boas-vindas aos bebês que nasceram esta semana. Gravatinhas e arcos em forma de orelhas de coelho também foram confeccionados com o tema da Páscoa e ganharam orelhinhas de coelho para deixar nossos bebês ainda mais lindos. As crianças internadas na Pediatria participaram de uma gincana com caça aos ovos de chocolate para tornar o dia mais doce. “Já é uma tradição na Maternidade darmos boas-vindas aos bebês com o tema da Páscoa e, este ano, ampliamos a comemoração também para a Pediatria”, contou a supervisora de enfermagem, Marcelle Arruda de Oliveira Barreto.

Na UTI Neonatal, os pais ganharão cartões com os pezinhos de seus filhos carimbados e os bebês também vão ganhar fantasias de coelhos com orelhinhas e pompom para marcar a Páscoa. “O período de internação na UTI Neonatal é um momento de fragilidade para as famílias. As ações são sempre pensadas para amenizar esse sentimento e promover um momento de integração com a equipe”, comentou a supervisora de Enfermagem, Flávia Carvalho Santos.

Uma programação especial foi preparada para a Semana Santa na Capela do Hospital, incluindo além das missas semanais, um momento de meditação das sete dores de Maria, a Via Sacra, a Missa de Lava pés e a Adoração ao Santíssimo. As ações para os colaboradores também incluíram a distribuição de chocolates personalizados.

“Nosso objetivo foi trazer conforto e acolhimento para as famílias que estão sendo cuidadas por nossas equipes. Mas também agradecer todo empenho das equipes no cuidado aos pacientes”, avaliou o diretor executivo, o médico Leonardo Menezes.