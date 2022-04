Casarão Odin agrega aos rótulos de cerveja desenvolvidos pela marca a gastronomia de ponta, com cozinha comandada pela renomada chef Lydia Gonzalez - Divulgação

Casarão Odin agrega aos rótulos de cerveja desenvolvidos pela marca a gastronomia de ponta, com cozinha comandada pela renomada chef Lydia GonzalezDivulgação

Publicado 16/04/2022 09:40

Petrópolis - Petrópolis é uma cidade rica no setor de gasstronomia e nesta Páscoa vários restaurantes e cervejarias prepararam pratos e iguarias especiais para a Semana Santa, especialmente para o dia mais especial: a Páscoa.

É o caso da Cervejaria Odin que em seu Casarão - localizado na rua Alfredo Pachá, 320, no Centro - oferece um gastropub, reunindo cerveja artesanal de excelência, com gastronomia de ponta e ambiente familiar



O espaço acompanha as principais inovações do setor e tem o perfil dos pubs europeus, agregando aos rótulos desenvolvidos pela marca, a gastronomia de ponta, com cozinha comandada pela renomada chef Lydia Gonzalez, uma das sócias do casarão. O local proporciona ainda um ambiente familiar, descontraído e pet friendly bem no coração de Petrópolis.



Como entrada, o casarão Odin vai oferecer aos visitantes ceviche de peixe branco, servido com chips de batata doce; ou camarão crocante com vinagrete de maçã verde e molho de pimenta da casa.



Como pratos principais, peixe inteiro assado e defumado no Pitsmoker, com gremolato e vegetais defumados com páprica e milho assado; ou o tradicional Galeto Odin defumado, com polenta com queijo frita, couve tostada e aioli de chimichuri. Para sobremesa, ovo de chocolate ao leite recheado com torta de chocolate Stout e creme inglês de cardamomo.

Serviço:

Endereço: R. Alfredo Pachá, 320 - Centro, Petrópolis - RJ, 25685-210

Horários:

Sábado: 11:30–00:00

Domingo: (Páscoa) 11:30–22:00

Horário de funcionamento durante o feriado