Vacinação contra a influenza: idosos acima de 60 anos começam a ser imunizados em PetrópolisReprodução

Publicado 18/04/2022 09:19

Petrópolis - A Campanha de Vacinação contra a influenza será aberta nesta segunda-feira (18) em Petrópolis para os idosos acima de 60 anos, encerrando a primeira fase da mobilização. A partir do dia 3 de maio, outros grupos prioritários, como gestantes, puérperas, professores, profissionais das Forças Armadas, de segurança e salvamento, começam a ser imunizados. Os profissionais de Saúde também estão recebendo a vacina. Já as crianças de 6 meses a menores de 5 anos começam a ser imunizadas em 30 de abril.

O Dia D da Imunização para os idosos maiores de 60 e trabalhadores da Saúde está previsto para o dia 30 de abril. Já a segunda fase da campanha vai de 3 de maio a 3 de junho.

Neste grupo também estão incluídas as pessoas com deficiência, caminhoneiros, rodoviários, população indígena e população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais também devem ser imunizadas neste período.

Pontos de vacinação

Centro de Saúde Coletiva

PSF Alto da Serra

UBS Morin

UBS Alto independência

UBS Quitandinha

PSF Santíssima Trindade

PSF Bairro Castrioto

PSF Comunidade São João Batista

UBS Mosela

PSF Moinho Preto

PSF Pedras Brancas

Ambulatório Escola

UBS Itamarati

Hospital Alcides Carneiro

PSF Carangola

PSF Vale do Carangola

PSF Fazenda Inglesa

UBS Araras

PSF Águas Lindas

UBS Itaipava

PSF Comunidade Primeiro de Maio

PSF Boa Esperança

UBS Pedro do Rio

PSF Secretário

PSF Posse

PSF Brejal

Horário da campanha

A Campanha de Vacinação contra a Influenza acontece de 8h30 as 15h30, exceto para as unidades localizadas nas áreas rurais e naquelas que funcionam com terceiro turno. Nas que funcionam nas áreas rurais (PSF Brejal) o atendimento é de 8h30 as 14h30. Já aquelas que contam com o terceiro turno (Centro de Saúde Coletiva, PSF Alto da Serra, UBS Quitandinha, UBS Itamarati e UBS Mosela) a vacinação acontece das 8h30 às 19h.