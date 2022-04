Caso foi registrado na 106ª Dp, em Itaipava - Reprodução

Publicado 19/04/2022 16:14

Petrópolis - Na manhã da última segunda-feira (18) um assalto a um posto de combustíveis no bairro Alto da Serra terminou em perseguição policial, troca de tiros e sequestro relâmpago de um ônibus da viação Petro Ita, em Petrópolis.

Quatro homens em um carro modelo Volkswagen Gol assaltaram o posto e foram perseguidos após abordarem o motorista do ônibus, que só conseguiu escapar na altura do Terminal Rodoviário do Bingen.

Ninguém ficou ferido e como era a primeira viagem do dia do coletivo não havia nenhum passageiro no ônibus. Três dos assaltantes conseguiram fugir durante a perseguição, mas um deles foi preso pela Polícia. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia (DP), em Itaipava.