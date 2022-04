Comissão Especial de Transparência da Câmara Municipal de Petrópolis - Divulgação/CMP

Comissão Especial de Transparência da Câmara Municipal de PetrópolisDivulgação/CMP

Publicado 21/04/2022 09:51

Petrópolis - A Comissão Especial de Transparência da Câmara Municipal de Petrópolis - que tem como principal objetivo garantir a maior transparência possível no emprego dos recursos que chegam ao município para assistência da população, em função das chuvas de fevereiro e março deste ano - realizou mais uma reunião para dar continuidade aos trabalhos de fiscalização dos gastos do Executivo Municipal.

"Pessoalmente, estou insatisfeito com as respostas recebidas até o momento. São respostas evasivas e genéricas, inclusive questionamentos sobre diferentes projetos em diferentes lugares da cidade foram respondidos com ‘copia e cola’", destacou o vereador Octavio Sampaio (PSL) durante a reunião.

De acordo com os dados da comissão, foram feitos 25 requerimentos com mais 200 perguntas. Até o momento, foram respondidos apenas 12 requerimentos e os vereadores não consideraram nenhuma resposta satisfatória.

O vereador Mauro Peralta (PRTB) também entende que as respostas foram parciais e pediu à equipe técnica de apoio à comissão que faça novos pedidos de informação para detalhar as informações já recebidas. “Alguns poucos questionamentos foram, de fato, respondidos, mas a comissão precisa de dados mais específicos para trabalhar”, disse.

A comissão - da qual fazem parte os vereadores Octavio Sampaio (presidente), Eduardo do Blog (relator), Junior Paixão, Mauro Peralta e Ronaldo Ramos - irá convidar o Ministério Público para a próxima reunião, que será agendada conforme a disponibilidade dos promotores.