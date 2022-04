Mais 2 sensores de movimento de rocha foram instalados em outras 2 pedras e o sensor que já funcionava, passou por atualização - Divulgação

Publicado 22/04/2022 11:47

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis reforçou o monitoramento das pedras da 24 de Maio. Na última quarta-feira (20), mais dois sensores de movimento de rocha foram instalados em outras duas pedras no local e o sensor que já funcionava, passou por atualização.

Os equipamentos vão ampliar a vigilância da área para identificar qualquer oscilação ou vibração em todo o entorno. Os sensores acusam não só alteração na posição das pedras, como também podem captar o deslizamento de terra no entorno. A transmissão dos dados coletados pelos sensores é feita de forma constante para o Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP).



O funcionamento do sistema foi constatado a partir do primeiro sensor, instalado no dia 17 de março, que emitiu alertas de segurança durante a chuva do dia 20 do mesmo mês. Os sensores complementam o sistema de monitoramento e alertas do município, que já conta com pluviômetros, estações geotécnicas, Sistema de Alerta e Alarmes (sirenes) e mecanismos de comunicação por SMS, canais de televisão por assinatura e emissão de avisos e boletins meteorológicos.



O monitoramento dos sensores agora é constante. Os aparelhos a todo momento passam informações sobre a posição das pedras. A qualquer vibração ou movimentação é emitido sinal na central de comando por meio de sinal de rádio, disparando alertas e informando quantos graus de movimentação ocorreram. O sistema conta com monitoramento em tempo real, 24 horas, em 360 graus. Na 24 de Maio, os equipamentos estão programados para enviar disparos de alerta a partir de movimentos acima de cinco graus.