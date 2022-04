Além da Frente Parlamentar, a CMP mantém 3 comissões especiais que atuam na fiscalização de ações do Poder Executivo - Reprodução

Além da Frente Parlamentar, a CMP mantém 3 comissões especiais que atuam na fiscalização de ações do Poder ExecutivoReprodução

Publicado 25/04/2022 15:44

Petrópolis - A Frente Parlamentar das Chuvas, criada na Câmara Municipal de Petrópolis (CMP) para acompanhar questões relacionadas às chuvas na cidade e propor soluções, fará na segunda-feira, dia 2 de maio, reunião com a participação de secretários municipais. O objetivo é que os vereadores possam esclarecer dúvidas que estão surgindo no trabalho de acompanhamento e fiscalização das ações de resposta do município.

São esperados os secretários municipais de Assistência Social; Obras, Habitação e Regularização Fundiária; Serviços, Segurança e Ordem Pública; Defesa Civil e Ações Voluntárias; Administração e Recursos Humanos e Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica.

Além da Frente Parlamentar, a CMP mantém três comissões especiais que atuam na fiscalização de ações do Poder Executivo - Comissão de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica; Assistência Social e Moradia; e Transparência. Além do acompanhamento do trabalho nas ruas, as comissões estão levantando dados sobre a utilização dos repasses municipais, estaduais e federais, além das doações à conta oficial para assistência às vítimas da chuva. O objetivo é garantir a correta aplicação dos recursos.