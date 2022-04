Deputados farão visita técnica em galpões de apoio de doações, áreas mais atingidas e obras em andamento - Reprodução

Publicado 24/04/2022 12:36

Petrópolis - Proposta pelo relator, deputado estadual Marcus Vinícius (PTB), a Comissão Especial de Acompanhamento das Ações por Petrópolis da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), realizará, nesta segunda-feira (25), uma audiência pública na Câmara Municipal da cidade para discutir os atrasos dos aluguéis sociais e as ações que estão sendo realizadas para minimizar os efeitos da tragédia.

Antes da audiência, os deputados que compõem a comissão também farão uma visita técnica em galpões de apoio de doações, áreas mais atingidas e obras em andamento, para levantar as demandas mais urgentes da população.



"A questão nesse momento é entender quais as principais dificuldades dos que ainda não conseguiram ter acesso ao benefício social, mapear as ações programadas que ainda não saíram do papel e dar uma satisfação às famílias que estão desamparadas. Esse diálogo deve ser permanente. Muitos estão se sentindo abandonados pelo poder público. Não podemos deixar que isso aconteça", ressaltou o deputado Marcus Vinícius.



A audiência pública pretende ouvir os secretários municipais de Obras, Almir Schmidt, e de Assistência Social, Fernando Araújo; além do Diretor do Departamento de Habitação, Mauricio Veiga; e da coordenadora municipal de Direitos Humanos, Karoline Cerqueira. Como não compareceram espontaneamente aos convites feitos para darem esclarecimentos nas audiências realizadas na Alerj, os deputados que compõem a Comissão aprovaram a convocação das autoridades.



Mesmo após terem se passado dois meses da tragédia, o número de pessoas atendidas pelo aluguel social ainda é muito pequeno. Moradores relatam dificuldades no processo de solicitação e há enorme discrepância entre os benefícios solicitados e os pagos, até agora, pelo município. Apesar do registro de quase 5 mil cadastros de solicitação de aluguel social pelo estado e pelo município, apenas 817 pessoas receberam o benefício no primeiro lote de pagamento.