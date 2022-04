Caso foi registrado na 106ª DP, em Itaipava - Reprodução

Caso foi registrado na 106ª DP, em ItaipavaReprodução

Publicado 25/04/2022 15:56

Petrópolis - Um homem, de 28 anos, foi morto a tiros no último sábado (23) no bairro Madame Machado, em Itaipava. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais da 3ª companhia do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram chamados para verificar a denúncia de que havia um homem caído em um terreno. Ao chegarem ao local do crime, os agentes verificaram que a vítima tinha sido atingida por tiros e já estava morta.

Populares disseram terem visto um carro descendo a via com pessoas disparando contra o homem. A investigação sobre o crime continua. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia (DP), em itaipava.