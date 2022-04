Sábado (30) é o Dia D da vacinação contra a influenza (gripe) - Reprodução

Publicado 26/04/2022 07:45

Petrópolis - O Dia D da campanha de imunização contra a influenza (gripe) acontece no próximo dia 30 de abril, em todo município. Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da Saúde e crianças menores de 5 anos, são o público alvo da vacinação. Ao todo, 45 postos entre o primeiro e o quinto distrito estão engajados na ação e permanecerão abertos das 8h às 17h, com exceção dos postos do Brejal e Vale das Videiras que funcionarão de 8h às 16h.

A segunda fase da campanha vai de 2 de maio a 3 de junho para outros grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, professores, profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento. Neste grupo também estão incluídas as pessoas com deficiência, caminhoneiros, rodoviários, população indígena e população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais também devem ser imunizadas neste período.

Postos de vacinação contra Influenza

CENTRO DE SAÚDE

PSF ALTO DA SERRA

UBS MORIN

UBS ALTO INDEPENDÊNCIA

UBS QUITANDINHA

PSF SANTÍSSIMA TRINDADE

PSF BAIRRO CASTRIOTO

PSF COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

UBS MOSELA

PSF MOINHO PRETO

PSF PEDRAS BRANCAS

AMBULATÓRIO ESCOLA

UBS ITAMARATI

HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PSF CARANGOLA

PSF VALE DO CARANGOLA

PSF FAZENDA INGLESA

UBS ARARAS

PSF ÁGUAS LINDAS

UBS ITAIPAVA

PSF COMUNIDADE PRIMEIRO DE MAIO

PSF BOA ESPERANÇA

UBS PEDRO DO RIO

PSF SECRETÁRIO

PSF POSSE

PSF BREJAL

PSF CAXAMBU SANTA ISABEL

PSF MEIO DA SERRA

PSF VILA FELIPE

PSF DR THOUZET

PSF C M JESUS DE PRAGA

PSF BATALLARD

PSF VALE DAS VIDEIRAS

PSF 24 DE MAIO

PSF ALTO SIMERIA

PSF VILA SAÚDE

PSF BOA VISTA

PSF MACHADO FAGUNDES

PSF ESTRADA DA SAUDADE

PSF CASTELO SÃO MANOEL

PSF JARDIM SALVADOR

PSF BONFIM

PSF VILA RICA

PSF SÃO SEBASTIÃO

PSF AMAZONAS