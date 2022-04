PIX Day: Ação está sendo divulgada por meio das redes sociais da APPO - Reprodução

Publicado 27/04/2022 11:21

Petrópolis - No dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, a APPO vai promover o primeiro Pix Day APPO, para que todos possam contribuir para a manutenção do trabalho oferecido pela instituição. “Muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não têm R$10,00 disponíveis. Estamos realmente vivendo tempos difíceis. Por isso, pensamos nesse valor, que acreditamos que seja viável para todos e que vai fazer uma grande diferença para nós”, explicou a presidente voluntária da APPO Ana Cristina Mattos.



A ação está sendo divulgada por meio das redes sociais da APPO e também vai contar com a ajuda da equipe do telemarketing que vai entrar em contato com todos os colaboradores para explicar sobre a ação e incentivar as doações.

“O mês de maio é muito emblemático para a APPO, principalmente neste ano, em que completamos três décadas de existências em de serviços em prol das pessoas que passam pelo tratamento de câncer. Nunca antes, em todo este tempo, passamos por um momento tão complicado, mas queremos e vamos nos manter de pé com a ajuda de todos vocês”, destacou Ana Cristina.



A ideia é que o Pix Day se repita no primeiro dia de todos os meses, para que as pessoas que puderem contribuam com esse valor simbólico e, todos os meses, o dinheiro vai ser empregado no pagamento das contas fixas da Associação, como luz e telefone.



A APPO é mantida 100% por meio de doações, que são captadas por meio do telemarketing e chegam de diversas formas, como comida, materiais de higiene e limpeza, entre outros itens. Alguns colaboradores ajudam a Instituição também com valores em dinheiro que cobrem o pagamento dos funcionários e das contas da Instituição.

Porém, nos últimos anos, com a Covid-19, e nos últimos meses com as chuvas que atingiram Petrópolis a arrecadação caiu drasticamente, colocando em risco até a continuidade do trabalho da APPO. “Nós construímos uma história, que tem como protagonistas as pessoas em tratamento de câncer e que recebem de nós todo acompanhamento necessário em um momento tão difícil da vida. Estamos procurando meios e lutando para que a APPO passe por esse período de incertezas e contamos com a ajuda de todos”, finalizou Ana Cristina.