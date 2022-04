Drogas estavam escondidas dentro de um barril - Divulgação

Publicado 28/04/2022 15:47

Petrópolis - Policiais do serviço reservado do 26º BPM de Petrópolis e das 1ª, 2ª e 3ª companhia apreenderam na quarta-feira (27), na rua Raimundo Norato, em Corrêas, 79 cargas de cocaína (5.586 cápsulas) e 29 cargas de crack (1.450 pedras).



Depois de investigações, os agentes descobriram que o suposto chefe do tráfico da região teria ordenado que toda a droga fosse escondida em uma área de mata. Durante as buscas os policiais encontraram o material dentro de um barril.

O prejuízo para o tráfico na cidade chegou a R$ 80 mil, segundo os policiais. As drogas foram levadas para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde a ocorrência foi registrada.