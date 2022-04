Alunos aprenderão ações como desobstrução de vias aéreas, reanimação cardiopulmonar, imobilizar fraturas, conter hemorragias e promover a segurança da cena para que outras pessoas não se acidentem - Divulgação

Publicado 28/04/2022 13:33

Petrópolis - O Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Central de Regulação de Urgência do Samu em petrópolis, está abrindo novas turmas para o curso de Primeiros Socorros que está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Estácio de Sá. Ao todo, foram 237 pessoas inscritas para as primeiras 30 vagas disponibilizadas inicialmente. Devido à alta procura, mais 60 vagas serão ofertadas.



Os candidatos serão convocados por meio de publicação no Instagram @nepsamupetro e Facebook SAMU SERRANA. No curso os alunos estão recebendo instruções diversas de como salvar vidas com manobras e ações simples que podem fazer a diferença quer seja em crianças, adultos ou idosos.

“Aprenderão ações como desobstrução de vias aéreas, reanimação cardiopulmonar, imobilizar fraturas, conter hemorragias e promover a segurança da cena para que outras pessoas não se acidentem”, explica Cláudio Morgado, coordenador Geral do SAMU.



Os alunos também serão submetidos a simulação estática para uma condução mais próxima da realidade possível.