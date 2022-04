Procon cobrou prazo para que Banco do Brasil seja reaberto na rua do Imperador - Reprodução

Publicado 30/04/2022 16:37

Petrópolis - O Procon Petrópolis notificou o Banco do Brasil (BB) e solicitou informações sobre a reabertura da agência 2885, localizada na rua do Imperador, no centro da Cidade. O órgão também cobrou um prazo para que o banco seja reaberto. A agência está fechada desde as últimas chuvas de fevereiro e março.

“Essa agência fechada está sobrecarregando o outro banco, localizado na rua Paulo Barbosa. São dez terminais eletrônicos a menos diariamente, contribuindo para o aumento das filas”, disse o coordenador do Procon, Fafá Badia.

O coordenador explicou que a partir dessa notificação, o Banco do Brasil tem 48 horas para apresentar o cronograma da obra e o prazo para a sua conclusão, sob pena de autuação com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “Sendo apresentada a data de reabertura, caso não seja cumprida, serão aplicadas as sanções legais”.