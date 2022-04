Grupo de Trabalho e Planejamento Assistencial de Petrópolis, em reunião no Hospital Alcides Carneiro - Divulgação/Ascom PMP

Publicado 30/04/2022 16:31

Petrópolis - O Grupo de Trabalho e Planejamento Assistencial de Petrópolis se reuniu na manhã da última quinta-feira (28) no Hospital Alcides Carneiro para discutir ações conjuntas e avaliar pontos debatidos na primeira reunião, realizada no dia 7 de abril. A equipe é formada por gestores de toda a rede municipal de saúde pública para definir ações de caráter técnico nas unidades de saúde em Petrópolis.

Estiveram presentes o Secretário Municipal de Saúde, Marcus Curvelo; o Diretor-Presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa; além de diretores e coordenadores médicos e de enfermagem das três Upas, do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE) e do Posto de Saúde do Alto da Serra (PSLS).

Entre os diversos pontos debatidos, foram discutidas ações para estender exames como ultrassonografias, tomografias e ressonâncias magnéticas, ampliação de atendimentos em procedimentos especializados de urologia e cirurgias vasculares, padronização de protocolos de internação, transferências e realização de exames e pareceres, adequações para agilizar as filas de atendimento, otimização dos atendimentos pediátricos, aquisições de medicamentos e reparos pontuais de estruturas para dar maior conforto aos pacientes da rede municipal.

Curvelo ressaltou a importância do encontro: "Através desse diálogo estabelecido pelo prefeito Rubens Bomtempo entre os gestores da saúde pública, estamos desenvolvendo uma grande rede de integração voltada para a oferta de um serviço eficiente e de qualidade para a população".

Patuléa destacou os avanços obtidos pelo grupo: "Graças ao empenho dessa força-tarefa estamos melhorando sensivelmente o acolhimento e a assistência aos pacientes da cidade, obedecendo com responsabilidade critérios de eficiência, qualidade e economia de recursos públicos".

O próximo encontro do grupo acontece no dia 12 de maio, também no HAC, quando os representantes trarão novos dados sobre a rede para a manutenção da avaliação.