Desde março, a CPTrans vem trabalhando na revitalização da sinalização de toda a cidade - Divulgação/Ascom PMP

Publicado 30/04/2022 16:40

Petrópolis - A CPTrans continua realizando a revitalização horizontal e vertical por toda a cidade. Nesta semana, o serviço chegou ao bairro Itamarati. Foram pintadas faixas de pedestre e quebra-molas. Além disso, a equipe de manutenção fez o reparo das placas e trocou as que estavam mais deterioradas.

Entre as áreas revitalizadas, estão a entrada e a saída do terminal de ônibus, a entrada do Alcobacinha, a área em frente ao supermercado Bramil e a área em frente ao posto de saúde do Itamarati.

"É um trabalho de rotina, mas fundamental para Petrópolis. Encontramos, em dezembro de 2021, as sinalizações apagadas por toda a cidade. Em poucas semanas, já conseguimos avançar na recuperação desse serviço. É fundamental para a segurança no trânsito e também para a valorização do espaço público", disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.

Desde março, a CPTrans vem trabalhando na revitalização da sinalização de toda a cidade. O serviço já foi feito na Estrada União Indústria (na altura dos distritos de Pedro do Rio e da Posse), em Corrêas, na área externa do Hospital Alcides Carneiro, em Nogueira, no Bingen, na Mosela e no Centro. O trabalho é realizado nas noites e madrugadas, para não atrapalhar a fluidez do tráfego.