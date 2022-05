Casos foram registrados na 106ª DP, em Itaipava - Reprodução

Publicado 02/05/2022 11:52

Petrópolis - No último sábado (30), policiais do 26º BPM de Petrópolis apreenderam entorpecentes nos bairros de Itaipava, Secretário e Bingen, resultando na prisão de dois homens e na apreensão. As ocorrências foram registradas na 106ª DP, em Itaipava.



Em Itaipava, policiais da 3ª companhia apreenderam 218 pinos de cocaína e R$ 400 em espécie em Itaipava. Já em Secretário, agentes do mesmo grupamento recolheram 86 pinos de cocaína e 23 pedras de crack. Por último, no Bingen, policiais da 1ª companhia apreenderam 20 pinos de cocaína e R$ 20 em espécie.