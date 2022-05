Todos os currículos participam dos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelo empregador - Reprodução

Publicado 03/05/2022 13:40

Petrópolis - O Departamento de Trabalho e Renda (Detra) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis disponibiliza, nesta semana, 25 oportunidades de emprego. Os interessados em uma das vagas poderão cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis (www.petropolis.rj.gov.br) e aguardar avaliação das empresas.

As informações ficam automaticamente armazenadas no banco de dados e disponíveis para todas as vagas divulgadas. Todos os currículos participam dos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelo empregador. A responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações fica a cargo do contratante.

Vagas disponíveis e pré-requisitos estipulados pelo empregador:

2 vagas – Atendente de Agência - Ambos os sexos – Faixa etária de 25 a 35 anos - Ensino Médio – CNH Categoria B - Experiência de 1 ano na função

1 vaga - Auxiliar de Cozinha - Sexo masculino – Faixa etária de 25 a 55 anos - Ensino Médio completo – Curso específico - Experiência na função

1 vaga - Auxiliar de Produção - Sexo Masculino – Faixa etária de 20 a 42 anos - Ensino Médio completo – Experiência na função

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais - Sexo masculino – Faixa etária de 18 a 45 anos - Ensino Fundamental - Experiência na função

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais - Ambos os sexos – Faixa etária de 18 a 40 anos - Ensino Fundamental – Experiência na função

1 vaga – Bombeiro Hidráulico - Sexo masculino – Faixa etária de 18 a 45 anos - Ensino Médio - Experiência na função

1 vaga – Carpinteiro – Ambos os sexos – Faixa etária de 20 a 47 anos - Ensino Médio – Curso específico - Experiência na função

1 vaga – Copeiro - Sexo masculino – Faixa etária de 25 a 55 anos - Ensino Médio – Curso específico - Experiência na função

1 vaga – Estagiário de Segurança do Trabalho - Sexo masculino – Faixa etária de 18 a 28 anos - Ensino Médio – Estar cursando Técnico Em Segurança do Trabalho ou Técnico Em Meio Ambiente

1 vaga – Estoquista - Ambos os sexos – Faixa etária de 20 a 48 anos - Ensino Médio - Experiência na função

4 vagas – Garçom - Ambos os sexos – Faixa etária de 25 a 55 anos - Ensino Médio – Curso específico - Experiência na função

1 vaga – Jovem Aprendiz - Sexo feminino – Faixa etária de 18 a 22 anos - Ensino Médio completo

2 vagas – Jovem Aprendiz - Ambos os sexos – Faixa etária de 18 a 22 anos - Ensino Médio completo – Necessário estar cursando R.H ou T.I.

1 vaga – Lavador de Veículos - Sexo masculino – Faixa etária de 30 a 45 anos - Ensino Fundamental – CNH Categoria B – Experiência de 1 ano na função

1 vaga – Passadeira - Sexo feminino – Faixa etária de 30 a 50 anos - Ensino Médio - Experiência de 1 ano na função

1 vaga – Soldador - Sexo masculino – Faixa etária de 18 a 45 anos - Ensino Médio - Experiência com solda MIG ou TIG

1 vaga – Técnico de Edificações - Ambos os sexos – Faixa etária de 20 a 50 anos - Experiência de 1 ano na função – Possuir formação concluída na área

1 vaga – Técnico de Planejamento de Produção - Ambos os sexos – Faixa etária de 25 a 60 anos - Ensino Superior - Experiência de 1 ano na função

1 vaga – Aux. Produção (Pessoa com Deficiência) - Sexo masculino – Faixa etária de 18 a 38 anos - Ensino Médio – Possuir Laudo