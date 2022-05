Trade turístico reservou muitos presentes que vão de hospedagem a sorteios e descontos - Reprodução

Trade turístico reservou muitos presentes que vão de hospedagem a sorteios e descontosReprodução

Publicado 05/05/2022 15:44

Petrópolis - Petrópolis comporta uma série de opções para qualquer estilo e idade das mães e na data especial deste ano, já sem distanciamento social, os filhos estão ainda mais empolgados para celebrar depois de dois anos em comemorações mais reservadas.

Depois de um abril marcado por vários finais de semana com 90% de ocupação da rede hoteleira e com bares e restaurantes cheios, Petrópolis se prepara para viver um Dia das Mães concorrido. E o trade turístico reservou muitos presentes que vão de hospedagem a sorteios e descontos. A expectativa é de mais de 80% das vagas – 6,3 mil leitos em 118 meios de hospedagem – estejam ocupadas e há previsão de restaurantes operarem com lotação máxima.



O turista hoje busca experiências, situações únicas, novos sabores e emoções, vivências diferentes do seu dia a dia. E Petrópolis é o endereço certo em todas as ocasiões com opções de passeios, esportes radicais, trilhas, contemplação e os tradicionais de compras e gastronomia. Por isso há pacotes especiais em hospedagens, passeios com roteiros especiais, sobremesas de brinde para mães e filhos e muitos descontos.



“Depois deste período longo de pandemia todas as datas ficam ainda mais especiais. É extravasar a vontade de celebrar que estava presa por dois anos. Então estamos vivenciando uma rede hoteleira com reservas em alta e restaurantes cheios. Cada um dos hotéis, pousadas e restaurantes tem alguma promoção. Nenhum deles deixa essa data passar em branco. Assim como prestadores de serviço, shoppings e o comércio em geral”, afirma o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros.



A expectativa na rede de gastronomia da cidade também é alta para a data agora com mais ‘liberdade’ com o fim do distanciamento. “A maioria das reservas será feita agora ao longo da semana, como de praxe, mas quem deixar para a última hora corre o risco de não conseguir presentear a mãe com um almoço ou jantar especial”, afirma o diretor de Gastronomia do Petrópolis Convention, Múcio Maffaciolli.