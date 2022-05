Vacinação, aliada à manutenção das medidas de proteção, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, permitiu o dado positivo - Reprodução

Publicado 03/05/2022 15:45

Petrópolis - Petrópolis não registra mortes por COVID-19 há 35 dias. O último óbito confirmado foi no dia 29 de março de uma idosa de 65 anos. Neste momento, também não existem mortes suspeitas sendo analisadas. Além disso, apenas cinco pessoas permanecem internadas em leitos da rede privada na cidade. Dois deles estão em leitos clínicos e os outros três permanecem internadas em UTIs.

“Esse é um grande marco para a nossa cidade. Infelizmente, perdemos 1.658 pessoas para a doença e elas não podem ser esquecidas, pois muitas famílias ainda choram suas perdas. Porém, chegarmos a essa marca é uma grande vitória. Aos poucos e com a união de todos, está sendo possível vencer essa batalha”, destaca o prefeito Rubens Bomtempo.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, a vacinação aliada à manutenção das medidas de proteção, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social permitiram esses dados positivos.

“Os petropolitanos entenderam, principalmente, o quanto é importante tomar a vacina. Neste momento, já chegamos a 97,6% da população vacinável atendida com a primeira dose e 90% com a segunda. Agora, é fundamental seguindo com a vacinação que agora, inclusive, não é mais necessário o agendamento para receber o imunizante”, explica o secretário.

A primeira dose do imunizante também já chegou a mais de 18 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos e a 10.367 foram imunizadas com a segunda dose, o que representa, respectivamente, 69,4 e 39,98 de cobertura do público vacinável desta faixa etária.