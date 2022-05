Crianças aprendem a melhor técnica para realizarem a escovação, a importância da utilização de fio dental e recebem kits para manter a higiene, com escovas e creme dental - Divulgação

Publicado 06/05/2022 10:15

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação, está retomando de forma presencial, o Programa de Saúde Bucal nas escolas. Com o lema “Prevenção em saúde bucal por um sorriso mais saudável”, as equipes iniciaram as visitas pelos Centros de Educação Infantil e, desde o dia 29 de abril, já estiveram em três unidades.



Além de orientações aos funcionários dos CEIs, as crianças aprendem a melhor técnica para realizarem a escovação, a importância da utilização de fio dental e recebem kits para manter a higiene, com escovas e creme dental. “Essa integração entre as secretarias é essencial para o bom funcionamento dos programas, principalmente o de saúde bucal. O objetivo é garantir a orientação das nossas crianças e mostrá-las a importância desse cuidado, pois muitas doenças estão relacionadas a saúde bucal”, frisa o prefeito Rubens Bomtempo.



De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, as visitas nas escolas acontecem de forma periódica. “As equipes são formadas por dentistas, que já realização o projeto há pelo menos 20 anos, objetivando prevenção da cárie em crianças trabalhando em parceria com a secretaria de educação”, explica Curvelo.

A coordenadora do Programa de Saúde na Escola, Deborah Cinelli, explica que o programa atua junto com a diretoria de Saúde Bucal, para prevenir doenças causadas por bactérias presentes na cavidade bucal: “Uma alimentação saudável, escovação adequada, utilização de fio dental e visita ao dentista duas vezes ao ano, são pilares para uma boa saúde e auto estima”.