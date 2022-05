Obras darão melhoria à mobilidade urbana no trajeto centro-distritos - Divulgação

Publicado 07/05/2022 16:33

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Obras, deve concluir ainda este mês as obras da nova entrada do Carangola. As intervenções, neste momento, se concentram na área central, que receberá os novos pontos de ônibus na localidade. As obras darão melhoria à mobilidade urbana no trajeto centro-distritos.

“Continuamos trabalhando para entregar à população essa obra tão importante, que vai melhorar o trajeto de quem vem dos distritos para o Centro e vice-versa. É um ganho para a infraestrutura da cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Além do ponto de ônibus, o projeto vai devolver à população uma pracinha com asfaltamento e acessibilidade na área central. As intervenções também vão trazer mudanças para os pontos de ônibus que descem do Carangola em direção ao Centro e dos distritos em direção ao primeiro. Os acessos e saídas do bairro serão alargados.

“Precisamos adaptar o projeto original, devido às dimensões do terreno desapropriado. Em fevereiro, custeamos a retirada de um dos postes, trabalho que foi executado pela Enel. Agora, trabalhamos para concluir todo o processo”, afirmou o secretário de Obras, Almir Schmidt.