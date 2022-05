Com o novo espaço, a Prefeitura está organizando de maneira mais eficiente e econômica a distribuição de medicação para as unidades de saúde do município - Divulgação

Com o novo espaço, a Prefeitura está organizando de maneira mais eficiente e econômica a distribuição de medicação para as unidades de saúde do municípioDivulgação

Publicado 22/05/2022 10:07

Petrópolis - A Central de Abastecimento Farmacêutico e Insumos foi inaugurada na manhã da última sexta-feira (20), no Hospital Alcides Carneiro (HAC). Com o novo espaço, a Prefeitura está organizando de maneira mais eficiente e econômica a distribuição de medicação para as unidades de saúde do município, incluindo o próprio hospital e as três Unidades de Pronto Atendimento – UPAs.



A central, que ganhou o nome de Antônio Alves Moreira, que foi presidente do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro – Sehac, atende todas as normas de segurança e já recebeu, inclusive, a Certidão de Regularidade 2022.

“Junto com as equipes do HAC e do Sehac, temos trabalhado com afinco e empenho para garantir os avanços do hospital. Sabemos que ainda existe muita coisa para ser feita, porém, este é um passo importante e que vai auxiliar toda a nossa rede de saúde. Temos buscado trabalhar com o diálogo e a intersetorialidade, pois com a união de todos será possível chegarmos ainda mais longe”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, também destacou a importância da integração entre o Sehac e a Secretaria de Saúde. “Ambos têm uma função primordial enquanto rede de saúde, pois o Alcides Carneiro é fundamental no atendimento no fluxo demandado pela nossa população. Em pouco tempo, a unidade de saúde está voltando a experimentar uma outra forma de lidar e cuidar com o paciente”, destaca Curvelo.



O diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa, comemorou o início das atividades e ressaltou o planejamento realizado pela pasta. "A instalação da nossa Central de Abastecimento chega para atender de forma estratégica o fornecimento de medicamentos para as unidades de saúde da cidade de forma organizada, eficiente e econômica. É o resultado de um trabalho integrado de avaliação, estudo e diálogo entre os gestores que nos possibilita não só resolver a ineficácia deixada pela administração anterior, como também ampliar a oferta de medicamentos e insumos na rede pública do município", declarou.