Equipes ofereceram atendimentos a funcionários e passageiros dos terminais Corrêas e Itaipava - Divulgação

Publicado 18/05/2022 17:08

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis realizou nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18) mais duas ações como parte da programação do Maio Amarelo. Por meio do setor de Educação para o Trânsito da CPTrans e da Secretaria de Saúde, as equipes ofereceram atendimentos a funcionários e passageiros dos terminais Corrêas e Itaipava.

“Essas ações são importantíssimas e essa integração entre as secretarias é fundamental. É a chance de o poder público estar presente junto ao cidadão, garantindo atendimentos de saúde e dicas valiosas para um trânsito mais seguro”, afirmou o prefeito Rubens Bomtempo.

Na saúde, participaram as equipes do IST/Aids, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e do Setor de Áreas Técnicas. Quem estava pelo terminal, pôde realizar testes para infecções sexualmente transmissíveis, além da aferição de pressão, diabetes, peso e altura.

“A campanha Maio Amarelo é, principalmente, voltada para a redução de acidentes de trânsito. Neste ano, o tema é ‘Juntos Salvamos Vidas’, o que nos traz também essa ideia de intersetorialidade. Hoje tivemos uma procura grande aqui, as pessoas aprovaram a iniciativa”, afirmou a chefe da seção de Educação Para o Trânsito da CPTrans, Márcia Pereira.

Franciele Soares, de 26 anos, trabalha para a empresa de ônibus que atende o terminal Itaipava. Ela aproveitou a presença das equipes para realizar os testes. “Foram muito atenciosos. Achei muito importante fazerem no terminal, para que a gente possa realizar os testes que ficam prontos em 15 minutos”, afirmou.

Já Ana Cristina Macedo, de 51 anos, estava a caminho do trabalho e, entre um ônibus e outro, foi até as equipes. “Parei e aproveitei para os atendimentos. Foi muito bom”, afirmou.

Ainda dentro da programação do Maio Amarelo, estão sendo realizadas ações de Educação para o Trânsito em escolas do município e em vários pontos da cidade como o Centro, Bingen, Quitandinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse.

"Cerca de 95% dos acidentes de trânsito são o resultado de uma combinação de irresponsabilidade e imperícia, e nesse caso, a educação para o trânsito, treinamento e ainda uma boa engenharia de tráfego, são os instrumentos adequados na prevenção de acidentes. Junto a Prefeitura, a CPTrans está trabalhando para melhorar a qualidade no trânsito como um todo, inclusive na prevenção de acidentes", disse o diretor-presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.