Mapas e livros históricos foram redescobertos pela equipe no andar térreo, após as ações de limpeza emergenciais feitas devido às chuvas - Divulgação

Mapas e livros históricos foram redescobertos pela equipe no andar térreo, após as ações de limpeza emergenciais feitas devido às chuvasDivulgação

Publicado 15/05/2022 13:02

Petrópolis - A equipe que trabalha no salvamento e conservação do acervo da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral tem descoberto peças valiosas deste importante equipamento do município. Mapas e livros históricos para o Brasil, incluindo relações com outros países, foram redescobertos no andar térreo, após as ações de limpeza emergenciais feitas devido às chuvas.

“O acervo da nossa biblioteca é riquíssimo. Após resgatarmos os materiais da inundação no andar térreo, estamos trabalhando na limpeza, conservação curativa e iniciando os trabalhos de restauração. Na reorganização do acervo, acabamos realizando descobertas que estavam fora do catálogo. Em breve, tudo isso estará novamente à disposição do público”, explicou a presidenta do Instituto Municipal de Cultura, Diana Iliescu.

A Biblioteca Gabriela Mistral é considerada a terceira maior e mais importante do Estado do Rio de Janeiro, com um acervo de 150 mil volumes. Boa parte destas obras não foi atingida, já que ficava nos andares mais altos. No entanto, 8 mil exemplares que ficavam no térreo foram impactados pela inundação, que chegou a 1,60 m de altura.

“Esse trabalho de resgate começou no dia 19 de fevereiro. É gratificante poder receber a ajuda de colaboradores que entenderam a importância da Biblioteca para a sociedade, e também as instituições parceiras, como Arquivo Nacional, o Museu Imperial, a Fiocruz, o Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região e a Aperj (Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro), que estiveram presentes aqui dando apoio e contribuindo com orientações”, afirmou a gerente da Biblioteca, Lorena de Oliveira Cristiano, lembrando também de doações de instituições e voluntários.