De acordo com a equipe de monitoramento da Defesa Civil, não são esperados volumes de chuva significativos para os próximos dias - Divulgação

Publicado 12/05/2022 19:10

Petrópolis - Petrópolis continua com tempo chuvoso nesta sexta-feira (13) em função do transporte de umidade do oceano para o continente. De acordo com o Boletim Meteorológico da Defesa Civil, o céu permanecerá encoberto, com chuva fraca, isolada ao longo do dia. Haverá leve declínio na temperatura que poderá variar entre a mínima de 12°C e máxima de 20°C.

De acordo com a equipe de monitoramento da Defesa Civil, não são esperados volumes de chuva significativos para os próximos dias. As equipes permanecem em monitoramento constante e, em caso de mudança das condições do tempo, novos alertas serão emitidos ao longo do período. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos informes que podem ser enviados por SMS ou grupos de comunicação por aplicativo.

Para receber os avisos por SMS, basta cadastrar o CEP por meio de mensagem de texto para o número 40199. O acesso aos avisos também é possível por meio de grupos por aplicativo, através do link https://t.me/defesacivilpetropolis.